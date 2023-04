Histerije ni več, nakup nepremičnine bo spet normalen

Odpri galerijo

Slike so zanimive tudi kot naložba, saj so donosi zelo veliki. Cene slik lahko na dražbah dosežejo tudi dvo- ali trikratnik primarne cene. Predvsem pa nepremičnine višjega cenovnega razreda šele z umetnostjo dobijo svoj smisel in osebni pečat kupca, pravi Zoran Đukić. Foto Črt Piksi FOTO: Črt Piksi/Delo