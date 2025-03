Hitrejši postopki v javnem naročanju so bolj konkurenčni

V nadaljevanju preberite:

Obramboslovec in politik Klemen Grošelj je na Radiu Slovenija opozoril, da se moramo pred načrtovanimi večjimi nabavami za obrambo dogovoriti, »da se pri vojaških in obrambnih nabavah ne bo kradlo«. V preteklosti se namreč pri tem nismo izognili škandalom. Čeprav gre pri obrambnih nakupih lahko za meddržavne pogovore, je pri državnih nabavah ključno dobro delovanje sistema javnega naročanja. A to se sooča s padcem konkurenčnosti. Zato Evropska unija načrtuje prenovo sistema.