Hrvaški Agrokor izbrisan iz sodnega registra

Nekoč eden največjih konglomeratov v regiji, ki ga je vodil Ivica Todorić, ne obstaja več. Po objavljeni pravnomočni odločbi Trgovskega sodišča v Zagrebu je namreč postopek izredne uprave v Agrokorju zaključen, družba pa je izbrisana iz sodnega registra.

Trgovsko sodišče v Zagrebu je s sklepom z dne 19. julija 2022 ugotovilo, da se z veljavno pripojitvijo 46 nevzdržnih družb dolžniku Agrokor, d. d., kot prevzemniku poravnava upnika Agrokorja šteje za izvedeno, nad dolžnikom Agrokorjem pa se konča postopek izredne uprave. Kot so sporočili iz njegove naslednice, skupine Fortenova, se je s tem uspešno zaključil eden največjih svetovnih postopkov prestrukturiranja skozi stečaj, sam postopek pa je dobil pravno priznanje v Evropski uniji, Veliki Britaniji, ZDA in Švici.

Postopek izredne uprave nad Agrokorjem, ki je bil takrat tudi večinski lastnik Mercatorja, se je začel 10. aprila 2017, zajel pa je skupno 77 Agrokorjevih družb. Celotni dolg družbe je takrat znašal 56 milijard kun, ob 30-kratniku razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, na računih družb pa je bilo le šest kun. Med postopkom izredne uprave je prezadolženi Agrokor, čeprav v stečaju, nadaljeval poslovanje, pri tem pa sta bila ohranjena celotno poslovanje in polna zaposlenost. Takrat je sistem zaposloval več kot 50.000 ljudi na območju Jugovzhodne Evrope, njegov razpad pa bi, zaradi vpliva na tisoče povezanih podjetij, povzročil resne negativne posledice v gospodarstvih Hrvaške in vseh držav v regiji.

Poplačilo dobaviteljev in upnikov

Izredni pooblaščenec družbe je postal Fabris Peruško, danes član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe. V skupini ugotavljajo, da je bil najpomembnejši rezultat postopka izredne uprave poleg sklenjene poravnave in ohranjenega poslovanja dejstvo, da so bili med postopkom v celoti poplačani dolgovi do 2400 mikro- in malih dobaviteljev, preostali upniki pa so v povprečju dobili povrnjenih 60 odstotkov svojih terjatev. Kot je znano, so v tem procesu na Fortenovo prešle zdrave družbe skupine med njimi tudi Mercator. Fortenova je sicer v postopku lastniškega preoblikovanja, saj dobiva nove lastnike.

»Upravičeno smo lahko ponosni na zaključek enega najpomembnejših gospodarskih procesov, kar jih je bilo na Hrvaškem, z vplivom na celotno regijo. Postopek je bil zahteven in kompleksen, obseg dela ogromen, roki pa kratki. V zelo zahtevnih poravnalnih pogajanjih smo morali uskladiti pogosto diametralno nasprotne interese upnikov. Pri poskusih, da bi dosegli dogovor, ki bi bil sprejemljiv za vse, ni manjkalo napetosti, odrekanj in kompromisov,« pravi Peruško.