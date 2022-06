Imam 10.000 evrov prihrankov. Kaj naj z njimi?

Kako znane so vam takšne vsakodnevne skrbi: »Imam 10.000 evrov prihrankov v gotovini, nočem, da izgubijo vrednost«, »Imam 50.000 evrov, prijatelji mi pravijo, naj kupim zlato. Včasih bi za ta denar lahko kupil garsonjero kje v Ljubljani«?

Vas zanima, kako zaščititi svoje premoženje? Prijavite se na finančni webinar družbe Generali Investments, ki bo v torek, 14. junija 2022, ob 14. uri.

Stanje na trgu je negotovo in v medijih je vse več novic o inflaciji, stagflaciji in celo hranaflaciji. Nekateri napovedujejo novo krizo in padec vrednosti denarja. Ob tem, razumljivo, narašča strah, da bodo naši prihranki izgubili vrednost ali celo skopneli.

Popolnoma logično je, da nas v takih trenutkih skrbi. In ko nastopijo obdobja skrbi, se zlahka ujamemo v svojo psiho in se na takšne okoliščine odzovemo neracionalno oziroma čustveno.

In ko so na udaru naši prihranki, ki so neposredno povezani z našo socialno varnostjo ali udobnostjo, moramo vklopiti razum. Pomembno je, da si vzamemo dovolj časa in zberemo dovolj informacij. Samo tako se bomo lahko novih izzivov lotili racionalno.

Kaj je inflacija Inflacija pomeni dvig splošne ravni cen blaga in storitev. Posledično vodi v upad kupne moči denarja. Kaj je inflacija, smo občutili na lastni koži v zadnjih nekaj mesecih, predvsem ob vsakodnevnem nakupu hrane ali pa goriva za naše avtomobile, ko smo za enak znesek dobili občutno manj kot pred letom dni. Kaj je stagflacija O stagflaciji govorimo, ko se gospodarska dejavnost upočasni ali celo zastane, torej ni presežnega celotnega povpraševanja, cene pa se kljub temu zvišujejo. Je združek počasne ali neobstoječe gospodarske rasti – stagnacije in sorazmerne visoke rasti cen – inflacije. Z njim opišemo daljše obdobje počasne gospodarske rasti, ki namiguje na recesijo, visoko stopnjo brezposelnosti in hkratno relativno visoko stopnjo inflacije. Želite izvedeti več? Prijavite se na webinar.

FOTO: Depositphotos

Kako zaščititi svoje premoženje

Razmere na trgu so v nas tako prebudile nova vprašanja, predvsem kako zaščititi svoje premoženje pred izgubo realne vrednosti.

Pogled na kapitalske trge kaže obdobje nestanovitnosti. Kje so torej priložnosti za vlagatelje?

Poiščite prave odgovore na finančnem webinarju družbe Generali Investments v torek, 14. junija 2022, ob 14. uri, ko bodo v enournem druženju obravnavali:

Trenutno dogajanje na globalnih kapitalskih trgih

Kaj je inflacija in kakšen vpliv ima na prihranke

Kaj je stagflacija

Kako v negotovih časih slediti zastavljeni naložbeni strategiji

Kakšne so primerne reakcije vlagateljev

Kako lahko padce kapitalskega trga obrnemo sebi v korist

Zakaj so vzajemni skladi Generali Krovnega sklada v povprečju letos izgubili samo slabih »10« % vrednosti, kar je manj kot globalni delniški trgi

Kakšni so stroški vlaganja v vzajemne sklade

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d. o. o., Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments d.o.o.