Industrija električnih vozil je prihodnost borze

S&P Global napoveduje, da bo do leta 2030 eden od štirih novih prodanih avtomobilov električen. Nekateri vodilni v industriji so poročali o načrtih za prehod na proizvodnjo električnih avtomobilov, pri čemer bodo za seboj pustili klasične motorje z notranjim zgorevanjem.

Trg se vedno bolj zgleduje po dosežkih ameriškega proizvajalca električnih vozil Tesla, kar je izziv za tradicionalne proizvajalce. Zdaj so prisiljeni posodobiti svojo proizvodnjo, da ne bi ostali na repu te »električne dirke«, ki po mnenju mnogih pomeni prehod v zeleno gospodarstvo, piše Freedom Finance Europe.

Tesla je vodilno podjetje na trgu električnih vozil in je poznano tudi med ljudmi, ki se ne spoznajo na borzo, a je vzrok za to en sam – ekscentrični lastnik Elon Musk. Proizvajalec avtomobilov je leta 2010 izvedel prvo javno ponudbo delnic v vrednosti 17 dolarjev na delnico. V trenutku tega pisanja se z delnico trguje pri več kot 260 ameriških dolarjih. Z enostavno matematiko sklepamo, da so delnice podjetja v 13 letih zrasle za skoraj 16-krat. Vlagatelje pa zanima, ali so dosegle svojo mejo ali bodo še naprej podirale psihološke meje. Vsakič ko se postavi podobno vprašanje, Tesli nekako uspe odgovoriti s senzacionalnimi dosežki in pokazati, da možnosti za rast še niso izčrpane. Tako je podjetje nedavno objavilo, da preizkuša tehnologije za proizvodnjo velikih litih delov, ki bodo pripomogle k znatnemu zmanjšanju stroškov pri proizvodnji avtomobilov, kar bi ustavilo nenehno rast cen avtomobilov.

Kdo bi lahko bil nova Tesla

Poleg Tesle je podjetje, ki bi lahko vzbudilo zanimanje vlagateljev, zagotovo Lucid Motors (LM). V ZDA izdelujejo luksuzne električne avtomobile, pred kratkim pa so objavili načrte za vstop na največji avtomobilski trg na svetu, Kitajsko, kar naj bi dolgoročno povečalo prodajo in prihodke. Delnicam družbe na borzi se obeta precej visoka rast, čeprav danes kotirajo blizu najnižjih vrednosti vseh časov, celo pod prvotno prodajno ceno. Z napovedanim povečanjem obsega proizvodnje, povpraševanja potrošnikov, prodaje in prihodkov bodo obeti LM boljši od njihovih najbližjih konkurentov. To je posledica informacij o podpisu pogodbe z največjim investicijskim skladom v Savdski Arabiji (Public Investment Fund), zato ni pričakovati pomanjkanja sredstev za povečanje obsega proizvodnje.

Velike možnosti za trg storitev

Jasno je, da so električni avtomobili povzročili revolucijo ne le v proizvodnih obratih, temveč tudi na velikem trgu storitev. Prav v tej niši so danes izjemne možnosti za rast in razvoj. Trg polnilnih postaj za električna vozila naj bi se do leta 2030 povečal na 142,3 milijarde dolarjev.

Najuspešnejše podjetje na ameriškem trgu polnilnih postaj je, uganili ste, Tesla, ker jih proizvaja hitreje in ceneje od konkurence. Ima največjo nacionalno mrežo hitrih polnilnic v ZDA, ki ima približno 18 tisoč superchargerjev. Hkrati se bodo električni avtomobili proizvajalcev Ford, GM, Nissan, Honda, Mercedes-Benz in Rivian kmalu lahko povezali s Teslo superchargerjem (zelo hitra polnilnica). Kot so pojasnili v podjetju, bi se to lahko zgodilo že prihodnje leto, s čimer bo Tesla absolutno vodilna na trgu polnilnikov v ZDA, napoveduje Freedom Finance Europe, mednarodni spletni posrednik, ki upravlja investicijsko platformo Freedom24.

Lahko Kitajska postane vodilna?

Napovedi analitične hiše Morgan Stanley so obetavne za rast trga za proizvodnjo čipov za električna vozila. V tem delu se zbirajo največji akterji na tehnološkem trgu, da bi začeli tekmo inovacij.

Na primer, Jabil Inc. se ukvarja s pogodbeno montažo kompleksne elektronike in izdeluje čipe za električna vozila ter je trenutno tretje največje podjetje na svetu. Prevzel ga je kitajski velikan BYD, danes pravzaprav glavni Teslin konkurent. Po takšni združitvi trg pričakuje in predvideva tehnološke preboje in inovativne rešitve.

Kako cene surovin vplivajo na delnice?

Električna vozila so spodbudila še eno tržno nišo na delniških trgih, in sicer blagovne trge. Danes se veliko pozornosti posveča nahajališčem in tovarnam litija, ki je potreben za proizvodnjo baterij.

Avstralija in Čile izstopata med največjimi proizvajalkami litija, saj predstavljata 77 odstotkov svetovne ponudbe te surovine, zato pridejo v poštev podjetja iz sektorja pridobivanja in predelave litija iz teh držav. Ameriško podjetje Albemarle koplje litij v Čilu in velja za vodilno na svetu. V letošnjem drugem četrtletju je za 60 odstotkov povečalo čisti dobiček in prihodke ter zvišalo napoved za celotno leto 2023, po katerem družba načrtuje povečanje prihodkov za 40 do 55 odstotkov v primerjavi z lanskimi.

Albemarle ​je pred kratkim napovedal možnost prevzema enega najobetavnejših avstralskih projektov za pridobivanje litija od družbe Liontown Resources Ltd. Posel je še v začetni fazi pogajanj, če pa bo uspel, bo Albemarle okrepil svoj vodilni položaj na svetovnem trgu proizvodnje litija za baterije.

Kot vidimo, je razvoj električnih vozil oživil delniške trge in dodal adrenalin udeležencem. Medtem ko nekateri gospodarski sektorji, kot so zdravstvo, energetika in materiali, danes upočasnjujejo rast, je segment električnih vozil tisti, ki kaže zagon in prihaja v središče pozornosti, še sporoča Freedom Finance Europe.