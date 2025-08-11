  • Delo d.o.o.
    Novice

    Industrija stagnira, prihodek od prodaje nižji kot lani

    V prvih šestih mesecih je bila vrednost industrijske proizvodnje za 1,7, vrednost prodaje pa za 1,4 odstotka nižja kot v istem obdobju lani, ugotavlja Surs.
    Industrija letos izdela in proda manj kot lani. FOTO: Jože Suhadolnik
    Industrija letos izdela in proda manj kot lani. FOTO: Jože Suhadolnik
    M. J.
    11. 8. 2025 | 12:20
    11. 8. 2025 | 14:23
    1:49
    Stagnacija slovenske industrije se nadaljuje. Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila junija nekoliko nižja kot mesec prej ter nižja kot v istem mesecu lani, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

    V primerjavi z lanskim junijem je vrednost industrijske proizvodnje upadla za 4,3 odstotka. V področju dejavnosti preskrba z električno energijo, plinom in paro se je znižala za 18,9, v predelovalnih dejavnostih za 2,4 in v rudarstvu za 0,5 odstotka.

    Omenjena kazalnika sta upadla tudi na ravni prvega polletja. V prvih šestih mesecih letos je bila vrednost industrijske proizvodnje za 1,7 odstotka nižja kot v istem obdobju lani, prihodek od prodaje v industriji pa je v prvi polovici leta nižji za 1,4 odstotka. Pri tem velja še omeniti, da je bila vrednost zalog v industrijski proizvodnji na mesečni ravni višja za 0,5 in na medletni za 1,4 odstotka, v celotnem prvem polletju pa je bila za 2,4 odstotka višja kot v istem obdobju lani.

    Kako je upad v industriji letos vplival na celotno dinamiko slovenskega gospodarstva, bo sicer več znano že kmalu. V četrtek bo namreč Surs objavil podatke o gibanju slovenskega BDP v drugem četrtletju in v prvi polovici letošnjega leta. 

