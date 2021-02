Industrijska proizvodnja lani za 6,2 odstotka navzdol

V letu 2020 je bila vrednost industrijske proizvodnje za 6,2 odstotka nižja kot v letu 2019. To je bilo prvo znižanje po šestih zaporednih letih rasti. Vrednost proizvodnje se je v dejavnosti preskrba z električno energijo, plinom in paro znižala za 9,6 odstotka, v predelovalnih dejavnostih za šest in v rudarstvu za tri odstotke, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).



Kar zadeva prihodek od prodaje v industriji, je bil v celotnem letu 2020 za 7,8 odstotka nižji kot v 2019. Na tujem trgu je bil nižji za 8,1, na domačem pa za 6,6 odstotka. Prihodki so se znižali v vseh treh namenskih skupinah proizvodov, od tega najbolj v proizvodnji izdelkov za investicije (za 11,6 odstotka) in proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 9,7 odstotka).



Po močnem padcu v pomladanskih mesecih si je industrijska proizvodnja v tretjem četrtletju lani močno opomogla, proti koncu leta pa je stagnirala, še izhaja iz podatkov Sursa. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila namreč v decembru lani za 0,7 odstotka nižja kot mesec prej. Od tega je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro nižja za 3,1, in v predelovalnih dejavnostih za 0,2 odstotka.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: