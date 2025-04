Inflacija na letni ravni 2,3-odstotna, na mesečni 1,3-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,3 odstotke, na mesečni ravni pa za 1,3 odstotka. Letno inflacijo so najbolj zvišale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, medtem ko so k mesečni rasti cen največ prispevali dražji počitniški paketi.

Cene življenjskih potrebščin so se v primerjavi z lanskim aprilom zvišale za 2,3 odstotka. V istem mesecu prejšnjega leta je bila stopnja inflacije 3,0-odstotna.

Storitve so se v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 1,8 odstotka. Pri poltrajnem blagu so bile cene višje za 3,9 % in pri blagu dnevne porabe za 1,9 odstotka, medtem ko so se pri trajnem blagu znižale za 0,3 odstotka.

Višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 5,9 odstoka) so k letni inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke. Sledile so podražitve v skupinah oblačila in obutev (za 4,2 odstotka), rekreacija in kultura (za 3,0 odstotka) ter restavracije in hoteli (za 4,4 odstotka) – te so inflacijo dodatno zvišale vsaka za 0,3 odstotne točke.

V aprilu izstopale podražitve počitniških paketov in obutve

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 1,3 odstotka.

K aprilski inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevali dražji počitniški paketi (za 13,6 odstotka). Z 0,4 odstotne točke so sledile podražitve čevljev in druge obutve (za 20,0 odstotkov), s po 0,1 odstotne točke pa še podražitve letalskega potniškega prevoza (za 26,3 %), opreme za šport, taborjenje in rekreacijo na prostem (za 9,0 odstotka), nastanitvenih storitev (za 5,5 odstotka), zelenjave (za 4,2 odstotka), mesa (za 2,6 odstotka), pohištva in stanovanjske opreme (za 1,9 odstotka), ter vse preostale aprilske podražitve.

Po drugi strani so inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažila cenejša tekoča goriva (za 6,3 odstotka), goriva in maziva za osebna vozila (za 3,1 odstotek) ter potrošni material za gospodinjstvo, ki se je pocenil za 4,1 odstotka.