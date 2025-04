Zakaj Trumpove carine ne bodo dolgo veljale

V nadaljevanju preberite:

Ameriška gospodinjstva za trajno in netrajno blago, kot so hrana in oblačila, namenijo 30 odstotkov svojih izdatkov. Za te izdelke bodo v različnem obsegu veljale višje dajatve. Po eni od ocen bi lahko cena iphona 16 pro max poskočila s 1599 na 2300 dolarjev, če bi se vsi stroški carin prenesli na potrošnike.

Proizvajalci so zaradi Trumpovih carin že pred 2. aprilom zvišali cene. Glede na obseg in razsežnosti njegovih zadnjih potez bi se lahko inflacija zvišala bolj in hitreje, kot smo pričakovali. Splošne carine ameriškim dobaviteljem onemogočajo hitro iskanje cenejših alternativ. Družba Allianz Research predvideva, da bo približno dve tretjini podjetij stroške preneslo na potrošnike.

Stopnjujejo se tudi drugi učinki Trumpovih ukrepov, ki niso povezani s cenami. Urad za vladno učinkovitost (Doge) je v zadnjih dveh mesecih napovedal odpustitev več kot 280.000 zaposlenih, negotovost glede carin pa omejuje zaposlovanje in naložbene načrte.