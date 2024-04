Inflacija na letni ravni triodstotna, na mesečni enoodstotna

Življenjske potrebščine so se v primerjavi z lanskim aprilom povprečno podražile za tri odstotke, v primerjavi z letošnjim marcem pa za odstotek. Pri storitvah so se cene na letni ravni v povprečju zvišale za 4,5 odstotka, pri blagu pa za 2,3 odstotka.

Rast cen se je v aprilu na letni ravni znižala na tri odstotke. Nazadnje smo tako nizko letno stopnjo inflacije izmerili oktobra 2021.

Storitve so se v povprečju podražile za 4,5 odstotka, blago pa za 2,3 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,2 odstotka oziroma za 1,8 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga upadle za 0,7 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale 4,8 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. 7,3 odstotka dražje gostinske in nastanitvene storitve so dodale še 0,5 odstotne točke. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni ostale nespremenjene.

Mesečna inflacija 1,0-odstotna

Aprila so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za odstotek. K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini rekreacija in kultura – v tej smo najizrazitejši dvig cen zaznali pri počitniških paketih (za 13,8 odstotka). 4,2 odstotka dražja oblačila in obutev so k mesečni inflaciji dodali 0,3 odstotne točke.

S po 0,1 odstotne točke so sledile podražitve v skupinah zbiranje odpadkov (dvig cen za sedem odstotkov), nastanitvene storitve (za 5,2 odstotka) in najemnine (za 2,9 odstotka). Dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene pogonskih goriv – bencin se je podražil za tri odstotke in dizelsko gorivo za 0,9 odstotka, prav toliko pa še preostale podražitve v aprilu.

Po drugi strani je inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažila cenejša hrana (za 1,1 odstotka), za 0,1 odstotne točke pa še cenejši rezervni deli in dodatki za osebna vozila (za 9,8 odstotka).