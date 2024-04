Umetna inteligenca in inflacija

V kolumni preberite:

Aktualni napredki v umetni inteligenci so dvignili pričakovanja o vplivu na višjo gospodarsko rast. Nekaj zadnjih sprememb pri vsakodnevni uporabi je okrepilo pričakovanja o splošnem povečanju učinkovitosti tudi pri opravilih, ki niso rutinska. Rešitve umetne inteligence spreminjajo delo v številnih poklicih, strategije podjetij in povečujejo učinkovitost v proizvodnji, ki lahko obratuje skladneje s spreminjajočimi se vzorci naročil kupcev. Mikroekonomske študije so pokazale, da lahko uporaba generične umetne inteligence dviguje predvsem produktivnost zaposlenih, ki pri delu uporabljajo zelo veliko miselnega napora, različne baze podatkov (recimo v različnih jezikih ali iz različnih strok) in nasploh kompleksnega okolja (denimo pravna zakonodaja). Na makroekonomski ravni so strokovnjaki ocenili, da bo razširitev uporabe umetne inteligence sčasoma vplivala na rast produktivnosti za eno odstotno točko v tem desetletju.