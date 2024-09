Inflacija se je na letni ravni znižala na 0,6 odstotka

Letna rast cen se še vedno umirja. Življenjske potrebščine so bile tako septembra za 0,6 odstotka dražje kot pred enim letom, v primerjavi z avgustom pa so cene v povprečju ostale nespremenjene, ugotavlja državni statistični urad (Surs).

Storitve so se medletno v povprečju podražile za 3,9 odstotka, blago pa se je za odstotek pocenilo. Cene trajnega blaga in blaga dnevne uporabe so upadle za 1,3 odstotka oz. 1,1 odstotka, medtem ko so cene poltrajnega blaga zrasle za desetinko odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale za 3,9 odstotka višje cene v skupini rekreacija in kultura. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve alkoholnih pijač in tobaka (cene višje za 4,9 odstotka), izdelkov in storitev v zdravstvu (za 4,7 odstotka), v restavracijah in hotelih (za 4,2 odstotka) ter pri hrani in brezalkoholnih pijačah (za 1,5 odstotka).

Po drugi strani so letno inflacijo za eno odstotno točko ublažile nižje cene izdelkov in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, ki so se znižale za 6,1 odstotka, so izračunali na Sursu.