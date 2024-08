Inflacija je medletno upadla na 0,9 odstotka

Življenjske potrebščine so se v primerjavi z lanskim avgustom povprečno podražile za 0,9 odstotka (julija za 1,3 odstotka), v primerjavi z letošnjim julijem pa so se za 0,2 odstotka pocenile. Pri storitvah so cene na letni ravni v povprečju zrasle za 4,1 odstotka, pri blagu pa so upadle za 0,7 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu.

Avgusta so k mesečni deflaciji največ prispevale nižje cene oblačil in obutve (prve 0,3 odstotne točke, druge 0,2). Oblačila so se v povprečju pocenila za 6,7, obutev pa za deset odstotkov. Po 0,1 odstotne točke so k upadu cen na mesečni ravni dodale še cenejše prevozne in druge storitve, povezane z osebnimi vozili.

Več sledi.