Izvozniki v prvem polletju prodali za skoraj petino več

Slovensko gospodarstvo se je v letošnjem prvem polletju očitno dobro odzvalo na povečano povpraševanje iz tujine. Blagovni izvoz je dosegel skoraj 17 milijard evrov in je bil za približno 2,7 milijarde višji kot v istem obdobju lani, izhaja iz podatkov Banke Slovenije.



V primerjavi z lanskim prvim polletjem se je izvoz medletno povečal za 18,8, uvoz pa za 23 odstotkov. Kar za petino oziroma za 2,1 milijarde evrov je bil večji izvoz v članice Unije, ki sicer predstavlja dobre tri četrtine slovenskega blagovnega izvoza.



Presežek blagovne menjave je sicer v prvih šestih mesecih znašal 789 milijonov in je bil za 347 milijonov nižji kot v istem obdobju lani, vzrok za to je bil večji uvoz – kljub temu pa je Slovenija v prvem polletju še vedno zabeležila skoraj 105-odstotno pokritost uvoza z izvozom.



Največ je k ugodnim izvoznim rezultatom prispevala povečana prodaja v naše najpomembnejše trgovinske partnerice. Polletni blagovni izvoz v Nemčijo je bil, denimo, s tremi milijardami 466 milijonov evrov za skoraj 600 milijonov višji kot v lanskem prvem polletju, izvoz v Italijo (milijarda 935 milijonov evrov) pa se je povečal za dobrih 400 milijonov.

