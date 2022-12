Kako izbrati najboljšega ponudnika energije

V času največje energetske krize v zgodovini Evrope so se podjetja soočila s skokovitimi podražitvami in težko predvidljivimi nihanji na trgu električne energije ter zemeljskega plina, ki so močno zamajali temelje poslovanja ter gospodarstvo nasploh.

Letošnje leto je energetiko denimo ostro zaznamovala rusko-ukrajinska vojna, Slovenijo konkretno je prizadela močna suša, ki je izjemno okrnila proizvodnjo slovenskih elektrarn. Povpraševanje po energentih je znatno višje kot ponudba le-teh in ni več tako zmotno razmišljati, da se lahko električna energija in zemeljski plin prevesita iz nujne v luksuzno dobrino. Zmanjšanje emislij toplogrednih plinov, h kateremu stremijo cilji EU, je sicer nujno in več kot dobrodošlo, a kaj ko na drugi strani cene emisijskih kuponov znatno dražijo poslovanje podjetij, subvencije za okoljske naložbe pa so (pre)nizke. Gibanje trga je zato nujno potrebno spremljati celo leto in na podlagi vzvodov globalnega gospodarstva znati kar se da dobro predvideti trende gibanja v prihodnje in nanje pravilno odreagirati. Ukrepati je potrebno premišljeno ter pravočasno.

Ustanoviteljica in direktorica podjetja NEXT MOVE ENERGY D.O.O., Nina Bračko Colja, je na tem področju naredila korak naproti precepom v bistvenih managerskih odločitvah. Kot strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami v energetiki s ponudbo strukturiranih rešitev, prilagojenim potrebam posameznega podjetja, omogoča energetsko učinkovitejše in bolj trajnostno naravnano poslovanje.

Zasebno ajdovsko podjetje pod eno streho združuje vse storitve, potrebne za učinkovito upravljanje z energenti in emisijami, od svetovanja pri sklenitvi pogodb z izbranimi dobavitelji, preko tehnične podpore pri zahtevkih za subvencije lokalnih in evropskih institucij, pa vse do dobave energentov ter okoljskih produktov. Na področju energetske učinkovitosti in zmanjševanja okoljskega vpliva so vam poleg svetovanja denimo na voljo tudi izdelava trajnostnih poročil, izračun ogljičnega odtisa ter storitev doseganja ogljične nevtralnosti.

Izbor pravega dobavitelja električne energije in/ali zemeljskega plina brez dvoma sodi med strateške poslovne odločitve. Številni razmišljajo o lastni proizvodnji iz obnovljivih virov, pa ne vedo kje začeti. Borza energentov dnevno sicer postreže s podatki, a le-ti nimajo vrednosti, če niso interpretirani pravilno. Energetski management še nikoli ni bil tako nujno potreben kot sedaj. Znanje na področju energetike postaja neprecenljivo. Z individualnimi svetovanji ali izobraževanji za skupine, podjetja NEXT MOVE ENERGY D.O.O., boste investirali v boljši in sigurnejši jutri. Preverite na http://www.nextmoveenergy.com/

Naročnik oglasne vsebine je NEXT MOVE ENERGY Energetske rešitve d.o.o.