Kako je Slovenija postala najbolj zanesljiva naložba v Srednji Evropi

Junija letos je bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) spremenila dolgoročno kreditno oceno Republike Slovenije, in sicer z AA– na AA, obeti pa so ostali stabilni. Ta sprememba Slovenijo uvršča v kategorijo držav z visoko kreditno sposobnostjo, kot so Irska, Belgija in Združeno kraljestvo.

S tem je Slovenija postala tudi država z najvišjo bonitetno oceno v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, s čimer presega ocene držav, kot so Češka, Poljska ali Madžarska.