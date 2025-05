Kako se slovenska poslovna srenja pripravlja na prihodnost z UI

V časih, ko umetna inteligenca (UI) korenito spreminja način vodenja podjetij po vsem svetu, tudi slovenska poslovna srenja ne stoji ob strani. V Ljubljani je bil uspešno izveden prvi strateški program za top menedžment AI Powered Leader, ki se ga je udeležilo več izvršnih direktorjev, članov uprav in ustanoviteljev iz vodilnih slovenskih podjetij.

Umetna inteligenca ni več vprašanje prihodnosti – postala je osrednji dejavnik konkurenčnosti in rasti. »Pravo razumevanje njenega vpliva na odločanje, procese in organizacijo je danes ključna naloga vsakega sodobnega vodstva,« so zapisali.

Med udeleženci je bil tudi Robert Kuzmič, izvršni direktor podjetja Kontron, ki je ob sklenitvi dogodka povedal: »Umetna inteligenca spreminja pravila igre. Kot vodstvo imamo dolžnost razumeti te spremembe in jih integrirati v poslovne strategije. Program AI Powered Leader nam je dal jasen kompas za prihodnost.«

Ravno s tem ciljem je program AI Powered Leader nastal – da odgovornim odločevalcem ponudi celovito strateško orodje za prehod v t. i. podjetja AI First. Program je oblikoval Darko Butina, izkušen menedžer, podjetnik in avtor knjige Management in AI Powered World, ki je na dogodku poudaril: »UI voditelja prihodnosti ne definira tehnično znanje samo, temveč predvsem strateško razumevanje. Ključno je, da umetno inteligenco obravnavamo kot orodje transformacije – od strategije podjetja do poslovnega modela in vse do kulture podjetja.«

Že premierna izvedba programa je pokazala, da slovenski poslovni prostor potrebuje tovrstno znanje in da so slovenski vrhunski menedžerji pripravljeni uvajati svetovne novosti enako hitro kot njihovi kolegi na najrazvitejših svetovnih trgih. Vsebine programa so namreč na voljo tudi na trgih, kot je Švica (11. junija v Zurichu), ZDA (predvidoma v juliju), Avstrija (v septembru), Nemčija (v oktrobru) itn. Drugi dogodek v Sloveniji pa bo najverjetneje že 18. junija v Ljubljani, so še zapisali organizatorji.

AI Powered Leader program je kot medijski partner podprla medijska hiša Delo.