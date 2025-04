Zaposleni so optimistični glede zaposlitve v prihodnje

V nadaljevanju preberite:

Skoraj tri četrtine zaposlenih, 73 odstotkov, je zadovoljnih s svojo sedanjo zaposlitvijo, je pokazala Delova anketa, ki jo je ob jutrišnjem prazniku dela na reprezentativnem vzorcu med 18. in 22. aprilom izvedla agencija Mediana. Po podatkih Sursa je bilo lani 944.008 delovno aktivnih prebivalcev, kar je največ doslej.

V Delovo anketo so bili vključeni tudi upokojeni anketiranci. Ti so odgovarjali, kako zadovoljni so bili z zadnjo zaposlitvijo, ko so še bili zaposleni. Izkazalo se je, da so bili na lestvici od 1 do 5 s povprečno oceno 3,9 nekoliko bolj zadovoljni kot sedanji zaposleni, ki so svojo zaposlitev ocenili s povprečno oceno 3,7. Med upokojenci je bilo tudi več, kar petina, zelo zadovoljnih, med sedanjimi zaposlenimi pa je bilo takih 12 odstotkov. Med anketiranimi zaposlenimi z visokošolsko izobrazbo je nadpovprečno visok delež, 18 odstotkov, zelo zadovoljnih.

Na vprašanje, kateri so zanje najpomembnejši dejavniki dela, so odgovarjali tudi polnoletni še šolajoči se mladi, ki bodo na trg dela vstopili v prihodnosti. Medtem ko sedanji zaposleni ocenjujejo, da je najpomembnejši dejavniki dela plača, sledijo odnosi med sodelavci in zanesljivost zaposlitve, pa je prednostni vrstni red teh dejavnikov pri mladih nekoliko drugačen. Najpomembnejša se jim zdi zanesljivost zaposlitve, nato možnost napredovanja, plača je na tretjem mestu, odnosi med sodelavci šele na četrtem.

Mladi so manj potrpežljivi od prejšnjih generacij, saj si želijo hitrih učinkov, pravi dr. Darija Aleksić, izredna profesorica in raziskovalka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani: »In kar je zelo pomembno – mlajše generacije imajo pogum, da zahtevajo tisto, kar smo si starejše generacije želele oziroma pričakovale.«