Kanadski strateški partner prevzel mariborski Margento

Kanadska družba Enghouse Systems je v celoti prevzela mariborski Margento R&D, raziskovalno podjetje, ki se ukvarja z razvojem strojne in programske opreme in implementacijo storitev za mobilne transakcije. Podjetji sta sicer že lani sklenili strateško partnerstvo. Margento je vzpostavil platformo, ki zagotavlja izkušnjo mobilnega prevoza, osredotočeno na uporabnika, v Sloveniji pa je znan tudi po rešitvah enotnih mestnih kartic Urbana in Centralka v Ljubljani in Celju. Izdelke prodajajo neposredno agencijam za javni prevoz in prevoznikom, kot so avtobusna, železniška in parkirna podjetja.

Margento ima ob sedežu v Mariboru tudi poslovalnici v Celju in Ljubljani, večino poslovanja pa ustvari v svetu. S tehnologijo so prisotni na trgih Balkana preko Bližnjega vzhoda vse do Azije. »Navdušeni smo, da bomo združili moči z Enghouseom. Lahko razširimo prisotnost Margente in ustvarimo sinergije v naši prodaji s kombiniranim pristopom,« je ob tem povedal Žiga Schmidt, izvršni direktor Margenta.