Kitajci neuspešni pri novem poslu v Dalmaciji

China Road and Bridge Corporation, kitajski gradbinec, ki je gradil Pelješki most, je bil neuspešen pri kandidaturi za gradnjo dela obvoznice v Splitu. Na ponedeljkovem javnem odpiranju ponudbe je bilo jasno, da je najugodnejši ponudnik avstrijski Strabag, ki že dela novo cesto v Omišu in gradi most čez reko Cetino.