Nujne dobrine za čas morebitne ohladitve

Globalno gospodarstvo kaže začetne znake postopnega ohlajanja rasti, kar nakazujejo različni makroekonomski podatki. V ZDA je poročilo ADP pokazalo bistveno manjšo rast zaposlovanja, s čimer se potrjuje šibkost trga dela, medtem ko je proizvodna dejavnost, sodeč po indeksu ISM Manufacturing PMI, že pet mesecev zapored v upadu.

V Evropi indeks HCOB Manufacturing PMI kaže na dveletno krčenje proizvodnega sektorja, kar je posledica višjih stroškov in strožje monetarne politike Evropske centralne banke. Kitajska prav tako kaže znake upočasnjevanja gospodarske rasti, zaradi česar so vodilne investicijske banke v prejšnjem tednu znižale svoje napovedi rasti BDP za Kitajsko, ki naj bi bila zdaj v letu 2024 nekoliko nižja od ciljnih petih odstotkov.

Večja verjetnost znižanj obresti

S tem ohlajanjem gospodarske rasti se povečuje verjetnost, da bodo centralne banke, zlasti ameriška (Fed), začele hitreje zniževati obrestne mere. Za ZDA trgi zdaj pričakujejo znižanje za 125 bazičnih točk do konca leta, kar bi lahko pomagalo omiliti gospodarske pritiske, a bo hkrati lahko prineslo povišano volatilnost na delniških trgih.

V takem okolju so kot naložba smiselni defenzivni sektorji, kot so osnovne potrošne dobrine. To smo lahko videli med avgustovsko korekcijo in po njej, ki ni bistveno prizadela tega defenzivnega sektorja, ki je nato še dodobra pridobil. To lahko razumemo kot delno rotacijo vlagateljev v sektor osnovnih potrošnih dobrin, kljub temu da imajo nekatera podjetja zelo visok kazalnik P/E, Walmart na primer 40.

PrimerjavaDonosov Foto Gm Igd

Sektor osnovnih potrošnih dobrin (staples), ki vključuje podjetja, ki proizvajajo vsakodnevne potrebščine, kot so hrana, pijače, osebna nega in gospodinjski izdelki, je namreč manj občutljiv za gospodarske cikle. Ne glede na to, kako se gospodarstvo razvija, povpraševanje po teh izdelkih ostaja stabilno.

Izbira za nestabilnost

ETF, kot je Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), ki se osredotoča na ta sektor, je lahko dobra izbira v času gospodarske nestabilnosti, saj ponuja stabilne donose, rast cen lahko hitro prenese na kupce in ima nižjo volatilnost, kar prispeva k varnosti pred pretresi na trgu.

Med podjetja, ki sodijo v Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), spadajo nekateri svetovni velikani, kot so Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo in Walmart. Ta podjetja so vodilna v industriji osnovnih potrošnih dobrin, kar jim omogoča stabilno poslovanje tudi v času gospodarskih nihanj, saj potrošniki njihove izdelke potrebujejo ne glede na gospodarske razmere. Zaradi odpornosti na gospodarske pretrese, kot so recesije in visoka inflacija, ostaja povpraševanje po osnovnih dobrinah stabilno, kar nudi varno zavetje v času negotovosti.

Skladi ETF, kot je XLP, se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po nižjih stroških upravljanja in ne malokrat boljših donosih. ETF so tudi likvidnejši, saj se z njimi trguje prek trgovalnega računa pri borznoposredniških hišah ali prek storitev, kot so varčevalni produkti ali Individualno upravljanje premoženja (IUP).