Ključni izziv v bančništvu je uporabniška izkušnja

Glavnina nakupov še vedno prek spletne banke

Banka bo predvidela želje uporabnika

Že pred koronavirusom je bilo desetletje 2020 naslovljeno kot desetletje digitalne preobrazbe bank. Spremembe, ki jih je spodbudila tudi digitalizacija, so nujne novosti, vključno s personaliziranimi uporabniškimi izkušnjami. Izziv pa je, kako v bančnem sektorju združiti kakovost in hitrost, so se strinjali sogovorniki spletnega pogovora o digitalnih izzivih sektorja, ki ga je pripravil STAklub Slovenske tiskovne agencije.Izziv je tudi, da je banka agilna in da poišče rešitve, kako spremembe narediti izvedljive, je dejal član uprave Nove KBM, odgovoren za operativno poslovanje banke. V Sloveniji po besedah, vodje razvoja in raziskav v E-laboratu, ki vsako leto opravi raziskavo spletnega bančništva v Sloveniji, zaostajamo na področju preprostosti uporabe in predvidevanja nadaljnjih korakov uporabnika. Prav tako je največja razlika med slovenskimi in tujimi bankami v uporabniški izkušnji mobilnih spletnih mest.Čeprav Slovenci mobilno banko uporabljamo pogosto, se glavnina plačil še vedno vrši prek spletne banke. »Enako je pri nakupovanju, kar še vedno kaže na določeno stopnjo nezaupanja v mobilne aparate in tehnologije,« je dejal Žižek. Ocenjuje pa, da bo gonilna sila bančništva dolgoročno prav mobilno bančništvo.Ena velikih stvari, ki se je zgodila v slovenskih bankah, je plačilni instrument Flik za brezplačna medbančna nakazila v realnem času, je dejal član poslovodstva Bankarta: »Trenutno smo na področju možnosti plačevanja na prodajnih mestih v pilotni fazi.«Čeprav je del uporabnikov že skoraj povsem prešel na digitalno bančništvo, želja po osebnem stiku ostaja prisotna, zato se bodo banke v poslovalnicah osredotočile na ponudbo svetovanj. Po Aydinovih besedah bodo banke v prihodnje predvidevale potrošnikova pričakovanja in mu za to ponudila tudi ustrezno ponudbo. Prav predvidevanja so ključna za uspeh pri digitalno manj veščih uporabnikih.Član uprave Nove KBM Aytac Aydin je ocenil, da je konkurenca tehnoloških velikanov in spletnih bank tista, ki banke usmerja k razvoju lastnih rešitev in tudi razmisleku o projektnih partnerstvih.iz digitalne in razvojne agencije Drugi vid, ki sodeluje z Novo KBM, pa je dejal, da jim je s partnerstvom »uspelo razvijati najboljšo digitalno banko v Sloveniji«.Stranka mora imeti po Aydinovih besedah tudi občutek varnosti in mora banki zaupati. Pri tem je pomembna stalna komunikacija: »Najbolj je treba zaščititi najbolj ranljive in najmanj tehnološko vešče. To je proces, ki se nikoli ne bo zaključil, zato je treba graditi znanje«. Pri tem sta zelo pomembni digitalno in finančno opismenjevanje, pa je poudaril Žižek.