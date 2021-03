Krepitev kompetenc in pridobivanje novih znanj

delovnopravna zakonodaja;

varstvo pri delu;

tehnike za krepitev socialnega dialoga;

soupravljanje delavcev;

kolektivno dogovarjanje in socialni dialog;

starejši na trgu dela in prilagajanje delovnih mest starejšim delavcem;

zaposlovanje mladih.

E-učilnica. FOTO: Zveza Delavskih Sindikatov Slovenije

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu izvaja različna usposabljanja v obliki delavnic. Usposabljanja izvaja tudi Regionalna gospodarska zbornica Celje, ki je projektni partner.Spremljate nas lahko na naši spletni strani kkspdzvd.si , na kateri obveščamo o projektnih aktivnostih (npr. o prihajajočih webinarjih).Usposabljanja potekajo tudi prek e-učilnice, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta. V njej so dostopna e-gradiva različnih tematik:E-gradiva so sestavljena iz dveh delov. E-gradivo se začne s teoretičnim delom, ki vsebuje besedilo, slike, videoposnetke in spletne povezave. Drugi del tečaja pa sestavlja vprašalnik. Za vsak uspešno opravljen e-tečaj uporabnik pridobi potrdilo. Povezavo do e-učilnice in navodila za uporabo najdete na spletni strani projekta.K sodelovanju ste vabljeni vsi! Kontaktirajte nas na elektronski naslov zdss.solidarnost@siol.net in uredili vam bomo dostop do e-učilnice.Uporaba e-učilnice in udeležba na projektnih dogodkih je povsem brezplačna, saj je projekt financiran z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Republika Slovenija, v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom, Evropska unija.