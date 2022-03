Krka razkriva prve ocene vpliva ruske invazije na Ukrajino

V nadaljevnaju preberite:

Rusija in Ukrajina sta Krki prvi in tretji največji posamični trg. V Rusiji je prodaja dolenjskega farmacevta lani dosegla 333 milijonov evrov, v Ukrajini pa 95 milijonov evrov. Krka ima v Rusiji največjo naložbo izven Slovenije, v Ukrajini pa ima hčerinsko družbo, ki se ukvarja s prodajo farmacevtskih izdelkov. Kako vojna v Ukrajini vpliva na poslovanje dolenjskega farmacevta, ki je v vzhodni Evropi prisoten že 50 let in ima v Rusiji tudi največjo naložbo izven Slovenije.