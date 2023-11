Krka v tretjem četrtletju z enakim dobičkom kot lani

V nadaljevanju preberite:

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih ustvarila 235 milijonov evrov čistega dobička, kar je 22 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Prihodki od prodaje so osem odstotkov večji kot lani in po devetih mesecih znašajo 1,34 milijarde evrov. Kje raste prodaja Krke in s katerimi vrstami izdelkov? Kakšen bo uspeh ob koncu leta in kaj načrtuje prihodnje leto?

Kaj je oklestilo letošnji dobiček farmacevta?