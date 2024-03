Nepremičnine so čedalje dražje, najizraziteje v Ljubljani

Lani so se cene stanovanjskih nepremičnin v primerjavi z letom prej zvišale za 6,8 odstotka. To je tudi najmanjša rast po letu 2021, ko so zaznali najvišje zvišanje cen v zadnjih nekaj letih (15,8 odstotka), so sporočili s Statističnega urada RS (Surs).

Najbolj so se podražile nove družinske hiše (9,5 odstotka), sledijo nova stanovanja (osem odstotkov), rabljene družinske hiše (7,9 odstotka) in rabljena stanovanja (za 5,9 odstotka).

Rast cen najizrazitejša v Ljubljani

Če se osredotočimo na četrtletja: v zadnjem trimesečju 2023 so se cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, mislimo tako stanovanja kot hiše, v primerjavi s predhodnim zvišale za 2,3 odstotka (rabljena stanovanja so 3,6 odstotka dražja, rabljene družinske hiše pa 0,2 odstotka).

Najizrazitejšo podražitev rabljenih stanovanj so državni statistiki zaznali v Ljubljani (3,8 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 3,1 odstotka) in v Mariboru (za 2,9 odstotka).

»Nove stanovanjske nepremičnine (stanovanja in družinske hiše skupaj) so se na četrtletni ravni podražile tretjič zapored, tokrat za tri odstotke. Pri novih stanovanjih so se cene zvišale za 3,5 odstotka, pri novih družinskih hišah pa za 1,4 odstotka,« razkrivajo podatki Sursa.

Število transakcij ne upada več

Lani je bilo prodanih 9786 stanovanjskih nepremičnin ali za četrtino manj kot v 2022. Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v 2023, je znašala okrog 1,4 milijarde evrov ali približno petino manj kot leto prej.

Na četrtletni ravni je bilo prodanih 2420 stanovanjskih nepremičnin, kar je približno enako kot četrtletje prej (2397) in za okoli 15 odstotkov manj kot v istem četrtletju leta 2022 (3814).

»Pri številu prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin ugotavljamo, da je tri četrtletja zapored ostalo približno enako. V opazovanem četrtletju se je prodalo okoli 2300 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 331,3 milijona evrov,« so še dodali.