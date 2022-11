Letos skok poslovanja Luke Koper, prihodnje leto umiritev

V nadaljevanju preberite:

Luka Koper posluje letos z izjemnimi rezultati, saj so nadzorniki včeraj ocenili, da bo letos do konca leta ustvarila 64,9 milijon evrov čistega poslovnega izida, ali za 104 odstotke več kot lani, ko je znašal 31,8 milijona evrov. Taki rezultati so posledica spleta okoliščin na svetovnem trgu. Že v letu 2023 se bo rast bistveno umirila, zaradi napovedane nižje rasti gospodarstva bodo nekateri kazalci poslovanja nižji od letošnjih, skupnih prihodkov naj bi bilo drugo leto celo za štiri odstotke manj.