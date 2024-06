Ajša Vodnik: Strastna zagovornica vrednot in napredka

Ajša Vodnik je ime, ki ga v Sloveniji dobro poznamo. Ni le generalna direktorica Ameriške gospodarske zbornice Slovenije Am Cham Slovenije, temveč tudi predsednica AmChamps in Europe in doma ter v tujini prepoznana in ugledna mnenjska voditeljica, ki se zavzema za doseganje skupnosti priložnosti in optimizma.

Kariera gostje nove epizode podkasta Supermoč, njena kariera, in njeno razmišljanje ter zdrava ambicioznost, samozavest, pogum in navsezadnje vpliv so navdih za mnoge, saj vedno znova postavlja ogledalo družbi in predlaga rešitve za boljši jutri. V podkastu Supermoč je spregovorila o svoji poti, vrednotah in izzivih sodobne družbe ter seveda o svojem poslanstvu.

Od medijev do gospodarstva

Ajša Vodnik je svojo pot začela v svetu medijev, kjer je delala na televiziji, prešla skozi vse faze televizijskega življenja in celo postala lastnica televizije. Vendar pa jo je pot zanesla v gospodarske vode, kjer vodi Ameriško gospodarsko zbornico Am Cham, a še vedno ohranja novinarsko radovednost in raziskovalni duh ter pogum, nujno potreben za nastop pred javnostjo.

Strah in pogum

Svojo moč črpa iz radovednosti, a kljub temu ne zanika, da jo je včasih tudi strah. »S strahovi se soočam vsak dan, a jih skušam premoščati z odgovornostjo in iskanjem prave poti. Najbolj se bojim za otroke in njihovo prihodnost, a pomirim se ob misli, da je svet pretežno dober in da se moramo, da takšen ostane, tudi boriti.«

Neustrašnost in sledenje vrednotam in pravim stvarem za dobrobit celotne družbe se v življenju Ajše Vodnik odraža tudi skozi pomenljive in za slovensko družbo izjemno pomembne poslovne dogodke, na katerih v družbi najboljših mislecev s poslovne, akademske, politične in znanstvene srenje, močno preizprašuje odločevalce in jim podaja na najbolj pereče tematike, ki hromijo razvoj in blaginjo, odlične vpoglede in možne rešitve. Zaradi tega je neredko tudi tarča kritikov, kar jo vselej pretrese. Pa niti ne toliko kritika, bolj kakor sama pravi »način izrekanja kritike«, ki je nemalokrat nestrpen, nespoštljiv in celo žaljiv. »Vodenje tako pomembne institucije, kot je AmCham, prinaša tudi odgovornost, tudi za vsako besedo, ki jo izreče, a ker se nikoli ne izneverim svojim vrednotam, se počutim močno, saj vedno za mojimi besedami stojim z argumenti«.

Slovenska družba in vrednote

V pogovoru je Vodnikova izrazila svoje mnenje o stanju slovenske družbe in globalnem kontekstu. Poudarila je pomen ohranjanja miru v notranjem vesolju, to je znotraj sebe in širjenja pozitivne energije navzven, še posebej v težkih časih, ko svet pretresajo vojne in druge krize.

Prav tako je izrazila svoje mnenje o preteklosti Jugoslavije in sedanjosti Slovenije. »Nikakor nisem nostalgična,« je dejala, in poudarila, da v tem hipu Slovenija ponuja izjemne priložnosti in da moramo biti ponosni na to, kar smo dosegli.

Zdravstvo in šolstvo

Zdravstvo in šolstvo sta dve področji, ki sta Vodnikovi še posebej pri srcu. »Pred očmi nam razpada javni zdravstveni sistem; reforma je nujna in to ne le v zdravstvu, temveč tudi v izobraževalnem sistemu, saj pomanjkanje ter podcenjenost tako zdravnikov kot učiteljev duši naše splošno zdravje in prihodnost. V podkastu Supermoč je Ajša Vodnik, katero je le na snemalni dan, ločilo le 24 ur od praznovanja abrahama, je ob razmišljanju ob teh dveh tematikah dobesedno zaživela. Toplo priporočamo poslušanje podkasta Supermoč v celoti.

Osebna moč in radovednost

Ajša Vodnik je ob svojem osebnem jubileju, 50. rojstnem dnevu, spregovorila tudi o svoji osebni moči in radovednosti, ki jo žene naprej. »Veselim se vsak dan. Res se mi zdi, da imam iskreno rada ljudi in ta ljubezen in občutek hvaležnosti me ohranjata pozitivno in radostno ter polno volje za uresničevanje ciljev in vizije. Kar pa je najpomembneje, res ostajam radovedna,« pravi in dodaja, da uživa, ko vidi, da drugi zacvetijo in dosežejo uspeh.

Prihodnost in cilji

Na vprašanje o prihodnosti in ciljih Vodnikova odgovarja, da je hvaležna za vse, kar ji je življenje prineslo, in da si želi čim več dobrih doživetij. Poudarja, da je pomembno, da se osredotočamo na to, kar je dobro, in gradimo na tem.

Ajša Vodnik je s svojo zgodbo in vplivom v slovenski in evropski javnosti dokazala, kaj pomeni moč argumentov in vrednot. Njena strast, energija in radovednost so navdih za mnoge, ki si prizadevajo za boljši svet.