Luka Koper lani z rastjo in rekordom

Prvi nedokončni in nerevidirani podatki o poslovanju kažejo, da je Luka Koper lansko leto sklenila več kot uspešno, saj je kljub vsem zapletom na svetovnih trgih in pandemiji ustvarila 224,6 milijona evrov prihodkov ali devet odstotkov več kot leto prej oziroma skoraj povsem enako kot doslej rekordnega leta 2019. Pretovorili so 20,8 milijona ton blaga, kar je sedem odstotkov več kot v (zaradi pandemije) kriznem letu 2020.

V koprskem pristanišču so po prvih razpoložljivih in nedokončnih podatkih dosegali nekoliko višje rasti pretovora kot v sosednjih severnojadranskih pristaniščih in seveda obdržali prednost pri kontejnerjih. Dosegli so rekorden pretovor zabojnikov – 997.500, za las (prihod ene ladje) je zmanjkalo, pa bi prestopili prvi, magični milijon pretovorjenih kontejnerjev. Zabojnikov imajo zdaj v koprskem pristanišču toliko, da jih morajo skrbno skladiščiti in izkoriščati vse razpoložljive skladiščne kapacitete, kar dokazuje, da so se res približali skrajni meji svojih zmogljivosti, zaradi česar komaj čakajo, da sredi leta dokončajo prvo fazo širitve kontejnerskega pomola, na katerem bodo postopoma uredili pretovorne in skladiščne zmogljivosti in bodo povečali svojo kapaciteto na 1,5 milijona kontejnerjev.

Luka Koper se je s prihodki vrnila na leto 2019 in ohranila primat s kontejnerji na Jadranu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iz Luke Koper so sporočili, da so pri poslovanju občutili postopno okrevanje svetovnega gospodarstva in krepitev gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju. Pretovorili so več blaga na skoraj vseh terminalih, le tekočih tovorov (naftnih derivatov) je bilo enako kot v letu 2020, na kar so vplivali zaustavitev in zmanjšanje letalskega potniškega prometa ter manjša poraba naftnih derivatov zaradi pandemije. Sicer pa so pretovorili 1,12 milijona ton generalnih tovorov (19 odstotkov več kot leto prej), 5,65 milijona ton sipkih in razsutih tovorov (12 odstotkov več), kljub dejstvu, da je na trgih, ki jih pokriva Luka Koper, čutiti močan upad povpraševanja po pretovoru termalnega premoga.

Čeprav je bil (in je še) položaj na avtomobilskem trgu nestabilen (tudi zaradi pomanjkanja polprevodnikov za avtomobile in zaradi drugih komponent, zaradi česar nastajajo občasni zastoji v avtomobilski proizvodnji), so lani pretovorili 656.477 avtomobilov ali šest odstotkov več kot v letu prej (rekord so dosegli 2018, in sicer 754.400 avtomobilov). Tudi kontejnerjev je bilo za šest odstotkov večji kot v letu 2020.

Toda skupni pretovor blaga je bil lani še zmeraj daleč pod že doseženimi. Leta 2019 so v Luki pretovorili skupno 22,8 milijona ton, leta 2018 pa kar 24 milijonov. Glavni vzrok za zmanjšanje pretovora sta bila pandemija in večje opuščanje premoga kot energetskega vira.