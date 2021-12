Med zaviranjem in oviranjem

V nadaljevanju preberite:

Podnebne spremembe bodo v prihodnjih letih določale tempo gospodarskega razvoja tako EU in s tem Slovenije kot tudi celotnega sveta. Kdor bo s prehodom pohitel, mu bo uspelo, zaostali bodo plačevali vse višji davek neuspeha. Nedavna podnebna konferenca v Glasgowu je verjetno dala zgrešeno sporočilo o ključnih izzivih. Da ne bo pomote, podnebne spremembe so izziv človeštva in verjetno so procesi, ki potekajo, še slabši, kot jih kažejo javno predstavljeni podatki.