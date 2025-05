Miren um ni luksuz – je predpogoj za uspeh

V podkastu Supermoč smo gostili dr. Andreja Rusa, doktorja antropologije in enega izmed vodilnih učiteljev transcendentalne meditacije v Sloveniji. Z njim smo se pogovarjali o tem, zakaj umirjenost ni znak umika, temveč vir moči – ter kako lahko vsak od nas s preprosto, a izjemno učinkovito tehniko okrepi svojo psihološko odpornost, ustvarjalnost in notranje ravnovesje.

Dr. Rus: Miren um ni luksuz. Je orodje, ki bi ga moral imeti vsak. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist

Če bi obstajala metoda, s katero bi lahko že v dvajsetih minutah dnevno občutno zmanjšali stres, izboljšali fokus in celo upočasnili staranje – bi ji dali priložnost? Transcendentalna meditacija (TM) ni religija, ni modna muha in ni placebo. Je preverjena praksa z več kot šeststo znanstvenimi študijami, ki jo danes uporablja vse več uspešnih posameznikov – od direktorjev do umetnikov. In kot pravi dr. Rus: »Miren um ni luksuz. Je orodje, ki bi ga moral imeti vsak.«

Tišina ni pasivnost – je servis za um

V času, ko nas preplavljajo digitalni šumi, obvestila, informacije in hitenje, se umiritev pogosto dojema kot razkošje ali celo kot beg. A Rus poudarja, da TM ni umik iz realnosti, temveč način, kako se vanjo vrniti močnejši. »To ni izguba časa. Je kot postanek v boksih med dirko Formule 1. Brez tega ne prideš do cilja,« slikovito pojasni. Dvajset minut dnevno, zjutraj in zvečer, pomeni, da si človek napolni notranje baterije, očisti um in se z večjo jasnostjo loti izzivov.

Uspeh brez notranjega miru je prazna lupina

Za dr. Rusa uspeh ni stvar položaja, dobička ali prepoznavnosti. »Na koncu si vsakdo želi biti zadovoljen. Vse, kar počnemo – kupujemo, gradimo, dosegamo – ima en sam cilj: da bi se dobro počutili.« TM pomaga posamezniku vzpostaviti ravnovesje, iz katerega zrastejo tako osebna kot poslovna odličnost. Zato ne preseneča, da številni uspešni voditelji in ustvarjalci po svetu – med njimi Ray Dalio in David Lynch – prisegajo na redno meditacijo.

Od stresa do jasnosti: znanstveno dokazani učinki

TM ni filozofija, ni religija, ni new age moda. Je nevtralna, univerzalna tehnika, ki dokazano zmanjšuje stres, izboljšuje spanje, znižuje krvni tlak in celo upočasnjuje proces staranja. »EEG posnetki možganov med meditacijo pokažejo večjo koherenco – različni predeli možganov začnejo delovati bolj usklajeno, kot orkester. In to pomeni boljše odločanje, večjo ustvarjalnost in večjo čustveno stabilnost,« razlaga Rus.

Že po nekaj dneh redne prakse ljudje občutijo več notranjega miru, boljši fokus, boljše počutje. Harvard Medical School poroča o merljivih učinkih že po osmih tednih. Svetovna zdravstvena organizacija pa izpostavlja celo 50-odstotno zmanjšanje simptomov depresije pri tistih, ki redno meditirajo.

Meditacija kot kulturna sprememba v podjetjih

TM pomaga posamezniku vzpostaviti ravnovesje, iz katerega zrastejo tako osebna kot poslovna odličnost. Foto Marko Feist

Ni treba verjeti – dovolj je, da poskusiš

Na Japonskem je TM del priporočene prakse s strani ministrstva za delo. Študije iz tamkajšnjih korporacij kažejo na večjo delovno učinkovitost, manj bolniških odsotnosti in izboljšano delovno klimo. Tudi v Sloveniji vedno več podjetnikov in vodij vpeljuje to prakso v svoj vsakdan. »Ko vodja vsak dan meditira, to spremeni njegovo prisotnost – vidi širšo sliko, bolje vodi ljudi, sprejema bolj kompleksne odločitve,« pravi Rus. Posledično se spremeni tudi organizacijska kultura – postane bolj odprta, manj reaktivna in dolgoročno bolj uspešna.

Transcendentalna meditacija je preprosta in brez napora. Ne zahteva posebnega znanja, ne življenjske spremembe. »To ni stvar verovanja. To je stvar izkušnje. Kot pri teku – dokler ne stečeš, ne veš, kako dobro se lahko počutiš,« pravi Rus. In še: »Meditacija ne dela čudežev. A človeku pomaga, da sam pri sebi najde to, kar že ima – jasnost, moč in mir.«