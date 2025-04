Dr. Saša Bavec: Vodenje ni le funkcija, je pogum biti človek

Dr. Saša Bavec je človek, ki mu znanost in posel nista nikoli predstavljala ločenih svetov. Po končani Bežigrajski gimnaziji je diplomiral iz kemijskega inženirstva, nato pa znanje nadgradil z magisterijem iz biokemije in molekularne biologije ter doktoratom iz biotehnologije.

A že zgodaj ga je pot vodila tudi v poslovne vode – od zaščite intelektualne lastnine v Leku do MBA študija na prestižnem IMD v Lozani.

Njegova kariera je polna zanimivih preobratov – od patentnih bitk z globalnimi farmacevtskimi velikani do vodenja marketinga in prodaje v vrednosti več milijard evrov.

Odpeljala ga je v tajne laboratorije, na krizna pogajanja in v zaodrje velikih prevzemov ter izgradnjo več 100 milijonskega globalnega biznisa. Danes deluje na stičišču poslovne strategije, voditeljstva in razvoja ljudi – tistih vrednot, ki jih postavlja pred številke.

Kako se znajti med patentnimi bitkami in duhovnimi vprašanji?

Kako voditi milijardne posle, ne da bi izgubil stik s samim seboj? In kaj pomeni ustvarjati kulturo, kjer so ljudje več kot le funkcije?

V novi epizodi podkasta Supermoč se pogovarjamo z dr. Sašem Bavcem – znanstvenikom, managerjem, strateškim svetovalcem in predvsem človekom, ki si upa biti iskren.

V podkastu spregovori o razliki med evropsko in dubajsko poslovno miselnostjo, o tem, zakaj je ESG brez smisla, če ni del resničnih vrednot, o tem, zakaj voditelji izgorevajo – in kako se temu lahko izognejo. Govori o svojem "čemu" in razkrije, zakaj vodenje pomeni predvsem eno stvar: biti človek med ljudmi.

Z izkušnjami iz New Yorka, Singapurja, Bruslja in Škofje Loke Saša Bavec iskreno deli svojo pot od vrhunskega managerja do človeka, ki danes pomaga drugim najti stik s seboj.

Sodeloval je pri nastanku edinstvenega programa Living Sofia Way, ki je mnogim zaposlenim – tudi vodstveni ekipi – pomagal spremeniti pogled na delo, odnose in življenje.

Če želite izvedeti:

Zakaj je trajnost več kot Excel tabela,

Kako lahko vodja postane navdih in ne nadzornik,

Zakaj so avtentičnost, ranljivost in skupna vizija temelji uspešnih ekip,

In kaj ima pri tem Luka Dončić…

… potem poslušajte novo epizodo podkasta Supermoč.

Serija Supermoč na voljo na vseh podkast platformah, YT in DELO Video.