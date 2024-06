Boj v družinskem podjetju se ne sme prenašati za družinsko mizo

Med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji je od 60 do 80 odstotkov družinskih podjetij in so temelj slovenskega gospodarstva, veliko pa prispevajo tudi k socialni stabilnosti države.

Prenos družinskega posla na naslednike je za starše pogosto težka odločitev, sploh ker se vse manj mladih potomcev odloča za nadaljevanje družinske podjetniške tradicije. Razlogov za to je več, a običajno je za kondicijo družinskega podjetja najbolj usoden medgeneracijski konflikt pogledov, pristopov in celo vrednot. Neredko pa je težava tudi, ker se starši upokojijo le formalno.

V nasprotju z Japonsko, kjer se ponašajo z večstoletno tradicijo družinskih dolgoživih podjetij, je pri nas statistika preživetja bolj klavrna. Prenos družinskega posla na naslednike preživi zgolj tretjina podjetij. Vzroki so različni. Nekateri podjetniki nimajo potomcev, spet drugi niso zainteresirani za nadaljevanje posla svojih staršev, ker imajo drugačen interes oziroma službo. Ključni problem pa se pojavi ravno pri tistih družinskih podjetjih, kjer je več naslednikov, ki si želijo prevzeti posel, in starši, ki ga težko predajo naprej.

O tej pereči tematiki smo spregovorili z zanimivimi govorci na Poslovno-finančnem sejmu, ki ga je organizirala Medijska hiša Delo v sodelovanju z Inštitutom za podjetniške finance Smartfin.

17. Poslovno-finančna konferenca. FOTO: Črt Piksi/Delo

Govorci so tako na konferenčnem dogodku kot v podkastu Supermoč, ki smo ga tokrat posneli na terenu, neposredno ob živem dogajanju na konferenci, pripovedovali o lastnih izkušnjah ob ključnih vprašanjih: kako zgraditi most med generacijami, kaj so ključni faktorji prehoda, ali je nadaljevanje tradicije lažja ali težja pot za nadaljevanje poslovne zgodbe in tudi zakaj se »poslovnega boja« s podjetniškega parketa nikoli ne prenaša za družinsko mizo.

Med gosti podkasta so bili Nina Bratovž iz JB restavracije, Andrej Repše iz podjetja Armat, Katja Grubar iz podjetja Bos Grubar, Marjeta Furlan iz Intralightinga in Jožko Peterlin iz Smartfina.