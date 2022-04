Brez pomoči staršev niti do povprečnega stanovanja

V nadaljevanju preberite:

Neto plača ljudi, starih od 25 do 34 let, je leta 2020 v povprečju znašala 1084 evrov, kažejo podatki statističnega urada. Ob zapisanem in ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu nepremičnin lahko ugotovimo, da so redki mladi, ki lahko načrtujejo družino, hkrati pa financirajo tudi nakup povprečno ocenjenega stanovanja. Razmere so se aprila še poslabšale.

Zakaj so se razmere za kreditiranje poslabšale in kdo zdaj kupuje nepremičnine? Kako dogajanje komentirajo komercialne banke in nepremičninski agenti?