Motnje v omrežju so čedalje pogostejše

Drugi blok NEK je ključen

Druga, močnejša jedrska elektrarna je ključna, pravijo v Gen energiji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Aprila v remont

Sončno elektrarno na savskem nasipu pred HE Vrhovo bodo povečali. FOTO: Janoš Zore/Delo

Družba Gen energija je za lani načrtovala 33 milijonov čistega dobička, dosegla je 45 milijonov, skupina Gen pa 65 milijonov evrov. Za odstotek so tudi presegli načrt proizvodnje elektrike, NEK je proizvedla dobrih šest teravatnih ur elektrike.Odstotek pod načrtom je bila proizvodnja Savskih elektrarn Ljubljana in Hidroelektrarn na spodnji Savi, zlasti zaradi suše spomladi. Plinska termoelektrarna Brestanica pa je proizvedla dvakrat več energije, kot je bilo predvideno, zlasti zaradi različnih nihanj v sistemu. TEB namreč ne prinaša donosa, ki ga pričakuje SDH, je pa pomembna kot rezerva, ne le za Slovenijo, tudi za Evropo. Kot je povedal generalni direktor Gen energije, so v skupini proizvedli 40 odstotkov slovenske elektrike, prodali pa so za 80 teravatnih ur elektrike, šestkratnik slovenske porabe.V Gen energiji pa opažajo čedalje večje težave in pogoste motnje v sinhroniziranem evropskem omrežju. Septembra lani so morali pomagati Nemčiji in Italiji, januarja letos spet Nemčiji, težave pa so imeli v Romuniji, Srbiji, Bolgariji, Grčiji in Turčiji. Na severu Evrope so proizvajali premalo elektrike za vse potrebe, na Balkanu pa je bil presežek, zato so velike količine elektrike tekle z juga na sever. Sistemi na tak prenos niso pripravljeni, zato je v nekem trenutku frekvenca tako padla, da so v Romuniji in Srbiji ustavili pretok, Evropa pa je za uro imela dva ločena elektroenergetska sistema.»To je močan signal, da je treba imeti rezervne proizvodne enote, ko ni vetra in sonca ali pa je mraz,« je dejal Novšak. Lani spomladi so dali vlogo za energetsko dovoljenje za drugo jedrsko elektrarno. V Gen energiji za dober znak ocenjujejo memorandum med Slovenijo in ZDA o civilnem jedrskem sodelovanju. »NEK2 je ključna prioriteta,« je povedal poslovni direktor, ki pričakuje, da bo dolgoročna raba jedrske energije predvidena tudi v podnebni strategiji.Pri vlogi za priključitev nove jedrske elektrarne na omrežje so ugotovili, da je omrežje že dovolj robustno za priključitev elektrarne z močjo 1600 megavatov. Levičar meni, da jedrska energija doživlja renesanso, saj zdaj raste 53 novih elektrarn. Lani so v Evropi postavili dve, po svetu pa so jih pet, letos naj bi v omrežje priključili še 15 novih.Gradbeno dovoljenje za He Mokrice pričakujejo marca, takrat gre v poskusno obratovanje tudi sedmi plinski blok v TEB. Aprila pa gre NEK v remont za 35 dni.Gen energija namerava letos vložiti 105 milijonov evrov, od tega 50 v varnostno nadgradnjo NEK, 25 milijonov evrov dobi TEB, drugo pa gre v hidroelektrarne in morebiten odkup deležev manjšinskih delničarjev v Gen-I ali pa odkup deleža Elektra Ljubljana. Vlagali bodo tudi v sončne elektrarne, ena največjih bo pri HE Brestanica, povečali bodo tudi elektrarno pri HE Vrhovo.V Gen energiji so se še pohvalili, da je 98,6 odstotka njihove elektrike brezogljične, saj le 1,4 odstotka elektrike proizvede plinska elektrarna Brestanica. Največ 82,6 odstotka elektrike proizvede jedrska elektrarna, še 16,2 odstotka pa hidroelektrarne.