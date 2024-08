Motor rasti so države v razvoju, Evropa počasi okreva

V nadaljevanju preberite:

Poslovno leto 2024 se je tudi na globalni ravni začelo dobro, bolje kot prejšnji dve, ki so jih zaznamovali še zadnji udarci epidemije covida-19, začetek ruske agresije na Ukrajino (2022), skrbi za energetsko oskrbo Evrope ter možnost bančne krize v ZDA (2023).

Tako vsaj menijo analitiki družbe Coface, ki izdeluje bonitetne ocene podjetij, sektorjev in držav, ponuja pa tudi zavarovanja kreditnih tveganj. V letošnjem prvem četrtletju je gospodarska aktivnost na svetovni ravni zrasla, kar je spodbudno – čeprav se dinamika gospodarstva v ZDA že zmanjšuje. To ni nujno slaba novica, saj je povezana s pričakovanjem »mehkega pristanka« vodilnega svetovnega gospodarstva. Gonilna sila v ozadju letošnje rasti so tako predvsem gospodarstva v razvoju v Aziji, Evropa pa še okreva od posledic šokov, ki jih je utrpela v zadnjih letih.