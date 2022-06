Nemški avtomobilisti poslabšali napovedi

V prispevku preberite:

Situacija je malce nenavadna ali pač ne – knjige naročil so polne, nemška avtomobilska industrija pa je opazno zmanjšala svoje napovedi za letos. Združenje nemške avtomobilske industrije VDA je oceno rasti prodaje na avtomobilskem trgu v Nemčiji za letos zmanjšalo s pet odstotkov na tri, konkretno naj bi to znašalo 2,7 milijona avtomobilov. Evropski trg naj bi z 11,8 milijona avtomobilov pač stagniral na lanski ravni. To bi bilo še dobro, kajti maja je po podatkih evropskega panožnega združenja Acea upadel za 11 odstotkov, to pa je bil že 11. mesec nazadovanja …

Nemčija pa je tudi nakazala, da ne bo podprla odločitve evropskega parlamenta o prepovedi termičnih motorjev po letu 2035.