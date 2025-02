Ključni trendi na nepremičninskem trgu? Cene v nebo, transakcije na dno

V nadaljevanju preberite:

Kakšni so ključni trendi na nepremičninskem trgu? Na kratko bi jih opisali kot – cene v nebo, število transakcij pa na dno. Znižanja cen ne moremo pričakovati, saj jih v rast poganja pomanjkanje ponudbe, glede na majhno število izdanih gradbenih dovoljenj in padec prodaje zemljišč za gradnjo pa si hitre večje ponudbe novih stanovanj ne moremo obetati. Investicije in nakupe bi sicer lahko nekoliko spodbudili nižje obrestne mere in s tem cenejše financiranje.