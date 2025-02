Trst vse bolj zanimiv za srbske kupce

V nadaljevanju preberite:

V preteklih tednih je bilo veliko govora o tem, da nekateri srbski politični veljaki kupujejo vile v Trstu, kamor naj bi se v zadnjih letih nasploh preselilo veliko Srbov. O tem pa so že pred časom poročali tržaški mediji, ki to povezujejo z razmerami na srbskem nepremičninskem trgu, na katerem so cene zvišali predvsem ruski kupci. Nepremičninski posredniki nasploh opažajo veliko interesa za Trst, kamor v nakup nepremičnin vlaga – poleg Srbov – tudi veliko Slovencev, Avstrijcev in Madžarov.