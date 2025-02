Levica: Rezultat Pečečnikove »naravne poti« so Schellenburgi in Šumiji

V stranki Levica so se odzvali na besede podjetnika Joca Pečečnika, ki je v pismu predsedniku vlade Robertu Golobu zapisal, da Levica zapravlja milijone in ustvarja geto soseske, namesto da bi prepustila stanovanjski politiki »naravno pot«.

»Naravna pot naj bi bila zasebna iniciativa, ki je imela 30 let priložnost pokazati, kaj lahko naredi. Pokazala je, da ne služi družbenim potrebam. Zasebni investitorji se bodo seveda osredotočili na luksuzne gradnje, saj te prinašajo največji donos. Rezultat so Schellenburgi in Šumiji, v katerih kupci sploh ne živijo, ampak gre za donosne naložbe, ki jih kupujejo investitorji s kovčki gotovine ali prenosi iz offshore računov iz davčnih oaz,« so zapisali v javnem pismu.

»Pečečnik govori o mladih, ki naj se jih ne obdavčuje prekomerno tam pri več kot 3.000 evrih plače. Kateri študent ali mlada družina ima tak dohodek? In tudi če bi ga imeli, ali mora res socialistična stranka kapitalistu razlagati princip ponudbe in povpraševanja? Kaj bi pri (domnevno) višjem razpoložljivem dohodku in večjem povpraševanju preprečevalo najemninam in cenam kvadratnega metra, da ne poletijo še bolj v nebo?« so dodali in poudarili, da je javna stanovanjska gradnja edina rešitev.

»Vedno je bila in vedno bo. V teh dneh smo podpisali pogodbo za novo sosesko v Celju, del največjega vala stanovanjske gradnje v zgodovini samostojne Slovenije. Šest projektov se že gradi, 14 se jih bo kmalu začelo,« so sklenili svoje pismo.