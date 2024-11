NLB gostila bančnike iz srednje in vzhodne Evrope

Danes je NLB v Ljubljani gostila letno srečanje regionalnega odbora ITFA (ang. International Trade and Forfaiting Association) za srednjo in vzhodno Evropo. Srečanja se je udeležilo več kot sto bančnih strokovnjakov iz 40 regijskih bank.

Helena Belingar, direktorica trgovinskega bančništva v NLB in članica regionalnega odbora ITFA za srednjo in vzhodno Evropo, je poudarila, da je izjemna udeležba ne le priznanje NLB, temveč tudi slovenskemu bančništvu. FOTO: Jani Ugrin

, direktorica trgovinskega bančništva v NLB in članica regionalnega odbora ITFA za srednjo in vzhodno Evropo, je pri tem poudarila, da so v NLB ponosni, da so gostili strokovnjake iz 40 evropskih bank. Po njenih besedah je izjemna udeležba ne zgolj priznanje NLB, temveč tudi priznanje slovenskemu bančništvu. »Neverjeten odziv dokazuje tudi veliko prepletenost evropskega gospodarstva, saj se banke vse bolj zavedajo pomembnosti podpore svojih poslovnih partnerjev v mednarodni trgovini, zlasti ko gre za poslovanje znotraj regije.«

Kot so sporočili iz NLB, je letno srečanje Regionalnega odbora ITFA eno izmed osrednjih strokovnih dogodkov na temo trgovinskega financiranja, distribucije in obratnega kapitala v srednji in vzhodni Evropi. »Tovrstni dogodki udeležencem omogočajo izmenjavo znanj ter spremljanje ključnih tržnih in regulatornih vprašanj in trendov. Pri tem lahko udeleženci tudi spoznajo nove poslovne partnerje in razpravljajo o potencialnih poslovnih priložnostih,« še navajajo.