Nimam političnih ambicij, a potrebujemo veliko koalicijo

Galerija

»Slovenijo z njenim geografskim položajem vidim kot ponovno zvezdo Evrope. Kar je že bila do leta 2008. A ponovno se bomo morali konkretno osredotočiti na ključne izzive. Med njimi so mednarodna konkurenčnost ob ohranjanju visoke ravni socialne države, toda v ravnovesju, ko gre za pravice in svoboščine.« FOTO: Voranc Vogel