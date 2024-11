Novi predpisi EU o preprečevanju pranja denarja

Irski finančni minister Jack Chambers je pozval k hitremu ukrepanju za posodobitev predpisov, da bi zagotovili skladnost z novimi pravili Evropske unije o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CFT), ki bodo začela veljati 30. decembra 2024. Te spremembe so ključne za ohranitev integritete irskega finančnega sistema ter preprečevanje nezakonitih dejavnosti.

Novi predpisi bodo zahtevali strožji nadzor nad kriptotransakcijami, saj bodo kriptoborze morale izpolnjevati stroge zahteve glede poročanja, pristojni pa bodo imeli več pooblastil za ustavitev sumljivih transakcij. Omejitev gotovinskih plačil na 10.000 evrov je eden od ključnih ukrepov, ki naj bi preprečil pranje denarja in financiranje terorizma.

Derville Rowland, namestnica guvernerja Centralne banke Irske, je poudarila pomembnost teh predpisov za ohranjanje varnosti irskega finančnega sistema. Pojasnila je, da so takšne regulacije nujne za Evropo, da ohrani svojo prednost v varnosti na področju kriptovalut. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), ki je začela veljati junija lani, zagotavlja odgovorno uporabo kriptosredstev ter ureja njihovo upravljanje.

Irska – do kriptovalut prijazna država

V zadnjih letih je Irska postala pomembno središče za kriptopodjetja. Centralna banka je že odobrila 15 ponudnikov storitev virtualnih sredstev, vključno z Gemini, Ripplom in Coinbase. Coinbase se je prilagodila novim predpisom z odstranitvijo nezdružljivih stabilnih kovancev s svoje evropske platforme, kar poudarja zavezanost Irske k varnemu in skladnemu kripto-

okolju.

Poleg tega je irski kriminalistični urad (CAB) že sprejel ukrepe za izobraževanje svojih uslužbencev o preiskovanju kriptokriminala. V sodelovanju s podjetji, kot je Binance, so organizirali delavnice za boljše razumevanje in obvladovanje tveganj, povezanih s kriptovalutami.

Minister Chambers je poudaril, da je priprava zakonodaje nujna, da bi Irska ostala korak pred spremembami ter zagotovila skladnost s prihajajočimi predpisi EU. Čeprav podrobnosti nove zakonodaje še niso povsem jasne, je jasno, da bo Irska morala posodobiti svoje zakone, da bi se prilagodila novemu evropskemu regulativnemu okviru. Te nove regulacije bodo oblikovale prihodnost kriptovalut na Irskem in širše, uravnotežile inovacije z varnostjo ter postavile precedens za druge države, ki se spopadajo s podobnimi izzivi na področju digitalnih sredstev.

Vpliv MiCA in novih predpisov na irski finančni sektor

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) je regulativni okvir EU, ki določa odgovorno uporabo kriptosredstev ter ureja njihovo upravljanje. Uveden je bil junija 2023 in predstavlja pomemben korak k harmonizaciji kriptoregulacij med državami članicami EU. Za Irsko MiCA prinaša tako izzive kot priložnosti.

Irska centralna banka je hitro ukrepala ter odobrila več ponudnikov storitev virtualnih sredstev, kar je znak zavezanosti k varnemu in skladnemu kriptookolju. Coinbase se je, na primer, prilagodil novim predpisom z odstranitvijo nezdružljivih stabilnih kovancev s svoje evropske platforme, kar kaže na pomembnost skladnosti z MiCA.

MiCA tako pomeni izziv za blockchain podjetja in protokole DeFi (decentralizirane finance), saj morajo podjetja prilagoditi svoje poslovanje novim regulativnim zahtevam. Tether in Binance se spopadata z izzivi zaradi novih predpisov; Tetherjev izvršni direktor Paolo Ardoino je kritiziral MiCA zaradi kompleksnosti in potencialnih tveganj, medtem ko je Binance omejil dostop do nepooblaščenih stabilnih kovancev v Evropi. Kraken pa vidi MiCA kot priložnost za naložbe in pravno gotovost, kar je ključno za nadaljnji razvoj sektorja.

Uredba MiCA je zasnovana tako, da vzpostavlja dosleden regulativni okvir, ki spodbuja inovacije, hkrati pa zagotavlja stabilnost in varnost. Circle, izdajatelj USD Coina, je postal prvo globalno podjetje za stabilne kovance, ki je skladno z MiCA, kar predstavlja pomemben mejnik. Vendar si morajo podjetja, kot je Tether, še vedno prizadevati za skladnost, da bi se izognila tveganjem, kot je odstranitev s kriptoplatform.

Za Irsko je ključno, da ostane na čelu teh sprememb, saj se približuje decembrski rok za skladnost z novimi predpisi. S tem bo Irska zagotovila, da njeni zakoni ostanejo nov evropski regulativni okvir, kar bo omogočilo varno in inovativno okolje za kriptopodjetja. Te nove regulacije bodo določile prihodnost kriptovalut na Irskem in širše, uravnotežile inovacije z varnostjo ter postavile precedens za druge države, ki se spopadajo s podobnimi izzivi na področju digitalnih sredstev.

Prispevek je nastal s pomočjo umetne inteligence.