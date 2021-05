Obrtniki prinesli rast dobička Cinkarne

V nadaljevanju preberite:

Cinkarna Celje je v prvih treh mesecih letos ustvarila 7,4 milijona evrov čistega dobička, je razvidno iz objavljenega četrtletnega poročila družbe. To je osem odstotkov več kot v istem obdobju lani, a hkrati tudi 70 odstotkov letošnjega načrta. Kako je družba prišla do takšnega dosežka in kaj pričakuje v nadaljevanju leta? Družba je sklicala tudi skupščino delničarjev.