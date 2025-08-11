  • Delo d.o.o.
    Novice

    Od jutri višja cena bencina, nižje cene dizla in kurilnega olja

    Liter bencina bo stal 1,443 evra, liter dizla 1,465 evra, liter kurilnega olja pa 1,063 evra.
    Prihodnjih 14 dni bo bencin dražji, dizel in kurilno olje pa cenejša. FOTO: Leon Vidic
    Prihodnjih 14 dni bo bencin dražji, dizel in kurilno olje pa cenejša. FOTO: Leon Vidic
    B. T.
    11. 8. 2025 | 17:57
    11. 8. 2025 | 17:57
    3:24
    Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 12. avgusta, do vključno ponedeljka 25. avgusta, znašale 1,443 evra za liter bencina, 1,465 evra za liter dizelskega goriva in 1,063 evra za liter kurilnega olja.

    Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,443 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,438 evra na liter), pri 50 litrih to znese 72,15 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti približno 1,523 evra na liter,« sporočajo iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Mope).

    Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,43250 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,465 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,492 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 73,25 evra. »Če ne bi regulirali cen, bi bilo po naših ocenah za liter dizla treba odšteti približno 1,547 evra na liter,« pravijo na Mope.

    Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,16700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,063 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,093 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1063 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni Mope treba odšteti okoli 1,167 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.167 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.

    Marže trgovcev še omejene

    Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

    Cene omenjenih naftnih derivatov bodo tudi v prihodnje izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriškega dolarja glede na evro. Modelske cene izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

    dizelbencincenekurilno oljegorivo

