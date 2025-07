Tranzita v Sloveniji ni mogoče posebej zaračunati

V nadaljevanju preberite:

Pet švicarskih strank bi v parlament vložilo predlog zakona, s katerim bi uvedli tranzitni davek oziroma prispevek za voznike, ki bi prečkali Švico in pri tem ne bi prenočili. V Sloveniji takega prispevka ni mogoče uvesti zaradi predpisov Evropske unije o prostem pretoku blaga in ljudi, sami ne moremo niti predpisati niti zagotoviti tega, da bi šlo več tovora na železnice. Ob tem v turistični sezoni še izgubljamo prihodek avtocestnih bencinskih črpalk, saj so cene regulirane na vseh črpalkah, več občin pa zahteva odpravo vinjet na cestninskih cestah pri njih.

Kaj sporočamo z nižjimi cenami goriv? Zakaj ostajajo cestnine na nekaterih cestah? Kdo plačuje za vzdrževanje cest?