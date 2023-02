OTP zaključil prevzem NKBM, sledi združitev s SKB

Madžarska skupina OTP je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov uspešno sklenila prevzem Skupine Nove KBM v Sloveniji, ki obsega Novo KBM in Aleja finance. NKBM družbo Summit Leasing Slovenija pa so prodali, tako da ta ostaja v lasti dosedanjih lastnikov banke - skladov Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj.

Kupnine tudi danes niso razkrili, kot smo mediji že poročali, pa je menda znašala milijardo evrov.

»Nakup Nove KBM je za Skupino OTP najbolj pomemben prevzem doslej in Slovenija je peto tržišče, kjer smo postali tržni vodje. Prizadevamo si, da bo imela združitev SKB banke in Nove KBM pozitivne učinke po eni strani za stranke na področju poslovanja s prebivalstvom, za mala in srednje velika podjetja ter za velika podjetja, po drugi strani pa za zaposlene obeh bank, ki bodo izkusili prednosti optimalne velikosti nove, združene banke,« je dejal predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor OTP banke Sándor Csányi.

Integracija bank

Madžarska banka je na slovenskem trgu že prisotna prek svoje podružnice SKB banke, ki se je Skupini OTP pridružila leta 2019. V nadaljevanju pa je pričakovati integracijo obeh bank. Iz OTP sporočajo, da bodo s prevzemom Nove KBM še okrepili položaj na slovenskem bančnem trgu: »Z zaključkom prevzema bo bančna skupina prevzela vodilno vlogo s približno 30-odstotnim tržnim deležem ter postala tržni vodja na področju bančnih posojil in depozitov.« Stranke bodo med drugim lahko po zaključku prevzema Nove KBM uporabljale skupno mrežo okoli 450 bankomatov obeh bank v Sloveniji, in sicer brez nadomestila za dvig gotovine z debetno kartico.

Dosedanji predsednik NKBM John Denhof meni, da sprememba lastništva za Novo KBM pomeni zaključek izjemne preobrazbe, ki jo je banka doživela v lastništvu skladov Apollo in EBRD. »Skupaj z SKB banko si bomo prizadevali, da bo postopek integracije potekal karseda gladko, našim strankam pa zagotavljamo, da bodo pravočasno obveščene o vseh ključnih mejnikih povezovanja naših dveh bank,« je dodal.

SKB bo delil znanje

»Integracija SKB banke v Skupino OTP je bila uspešna in z veseljem bomo svoje znanje in izkušnje delili z našimi bodočimi sodelavci. Prav tako menimo, da nam bodo izkušnje, ki sta jih dobili OTP in Nova KBM pri preteklih prevzemih, zelo pomagali, ko bomo skupaj gradili novo, združeno banko, ki bo vodilna v Sloveniji,« Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke.

Michele Raba, partner pri Apollu pa je dejal, da NKBM je v času njihovega lastništva doživela izjemno preobrazbo in uresničila oziroma celo presegla vse strateške cilje ter uspešno pripojila in integrirala štiri banke, vključno z Abanko.