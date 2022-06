Ovire gradnjam obnovljivih virov višajo zneske na položnicah

V nadaljevanju preberite:

So cene energentov že dosegle letošnji vrh? Primerjava cen pogonskih goriv v sosednjih državah kaže, da so te dosegle začasni vrh sredi prejšnjega tedna, prav v času, ko je Slovenija uvedla regulacijo. A če so cene nafte in s tem pogonskih goriv na sezonskem vrhu, je to težko reči za elektriko in plin.