Paul Atkins prinaša spremembe v SEC, tudi za kriptovalute

Gary Gensler, predsednik ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), bo 20. januarja – natančenje, ob polnoči po inavguraciji Donalda Trumpa za novega predsednika Združenih držav Amerike – odstopil s položaja. Trump je že med volilno kampanjo napovedal, da bo zamenjal Genslerja, ki ni pretirano naklonjen kriptovalutam. Predvidoma ga bo nadomestil Paul Atkins, finančnik, ki je bližje Trumpovim pogledom.

Gensler pa je pustil močan pečat na področju regulacije kriptovalut. Njegov mandat na čelu SEC je bil zaznamovan z agresivnimi izvršilnimi ukrepi proti kripto podjetjem, kar je povzročilo mešane odzive v industriji in v širši javnosti.

Med njegovim vodenjem je SEC na področju kriptovalut sprejel pribižno sto ukrepov, vključno z odmevnimi postopki proti podjetjem, kot sta Coinbase Global in Ripple Labs. Ta ukrepa sta bila del Genslerjevega širšega prizadevanja za zagotavljanje skladnosti s pravili o razkritju in registraciji, kar je pogosto pomenilo, da so tarča posredniki na trgu kriptovalut. Njegov predhodnik Jay Clayton je med letoma 2017 in 2020 sprožil približno 80 izvršilnih ukrepov, vendar so se ti večinoma osredotočali na izdajatelje žetonov.

Dejavnost »slabih akterjev«

Gensler je bil kritičen do kripto industrije, ki jo je označil za »polno slabih akterjev« in »zavito v sentiment, ne toliko v temelje«. V več intervjujih je poudaril, da kripto projekti pogosto ne zagotavljajo ustreznih razkritij ter da je potrebna večja regulativna preglednost za zaščito vlagateljev pred prevarami in dezinformacijami. Po njegovem mnenju je večina obstoječih kripto projektov primerljiva z naložbami tveganega kapitala, ki imajo visoko stopnjo neuspeha.

Kljub kritikam iz kripto skupnosti, da je njegovo klasificiranje večine kripto sredstev kot vrednostnih papirjev zadušilo inovacije, je Gensler branil svoj pristop. Trdil je, da so bili ukrepi SEC potrebni za ohranjanje integritete trga in zaščito vlagateljev.

Gensler je pogosto primerjal svoje delo s tistim svojega predhodnika, Jaya Claytona, da bi pokazal kontinuiteto v pristopu SEC. Kljub temu so njegova intenzivna prizadevanja za izvrševanje zakonov povzročila precejšnjo jezo in frustracijo v kripto skupnosti. Gensler je na te kritike odgovoril z besedami, da je zaščita vlagateljev in zagotavljanje skladnosti s pravili njegova glavna naloga.

Sprememba na dan inavguracije

Njegov mandat se je končal 20. januarja 2025, ko je predsednik Donald Trump imenoval Paula Atkinsa, nekdanjega komisarja SEC, za njegovega naslednika. Atkins je znan po svojem pro-kripto stališču, kar nakazuje na potencialno zmanjšanje števila izvršilnih ukrepov proti kripto industriji in bolj naklonjeno regulativno okolje za digitalna sredstva. Ta sprememba bi lahko prinesla večjo stabilnost in predvidljivost za podjetja, ki delujejo v kripto industriji, ter spodbudila večje naložbe in razvoj novih tehnologij.

Gensler je pogosto poudarjal, da je v kripto industriji potrebna večja regulativna preglednost za zaščito vlagateljev pred prevarami in dezinformacijami. Vendar pa je bil njegov pristop deležen kritik, saj so mnogi v kripto skupnosti menili, da je njegovo klasificiranje večine kripto sredstev kot vrednostnih papirjev zadušilo inovacije in ustvarilo pravno negotovost. Atkinsov bolj sproščen pristop bi lahko zmanjšal te skrbi in omogočil bolj dinamično in inovativno okolje za kripto podjetja.

Kljub temu pa ostajajo odprta mnoga vprašanja o prihodnosti kripto projektov in trga. Gensler je v svojih komentarjih opozoril, da mnogi obstoječi kripto projekti morda ne bodo preživeli, saj jih je primerjal z naložbami tveganega kapitala, ki imajo visoko stopnjo neuspeha. Njegov skepticizem glede dolgoročne vzdržnosti kripto projektov bo morda še naprej vplival na regulativne razprave, tudi pod Atkinsovim vodstvom.

S prihodom Paula Atkinsa na čelo SEC se pričakujejo pomembne spremembe v regulativnem okolju za kripto industrijo. Njegov pro-kripto odnos in potencialno zmanjšanje izvršilnih ukrepov bi lahko ustvarila bolj naklonjeno okolje za inovacije in pravno gotovost v kripto sektorju. Vendar pa ostajajo izzivi in vprašanja glede prihodnosti kripto projektov, ki bodo verjetno še naprej oblikovali regulativne razprave v prihodnjih letih.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.