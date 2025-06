SDH Petrolu: Ne povzročajte škode, Petrol ne bo zaprl vseh servisov

V družbi Petrol so se odločili, da prekličejo ukrep enournega zaprtja vseh prodajnih mest danes med 12. in 13. uro, ki je bil sprejet kot odziv na zaostreno regulacijo cen.

K temu je upravo in nadzorni svet Petrola pozval tudi Slovenski državni holding (SDH), in sicer da ne izvajajo nobenih aktivnosti, ki povzročajo gospodarsko škodo družbi in delničarjem, saj so zavezani k skrbnemu ravnanju v izključnem interesu družbe, ki jo vodijo oziroma nadzirajo.

Po mnenju SDH bi napovedani ukrep zapiranja vseh črpalk danes med 12. in 13. uro povzročil neposredno gospodarsko škodo družbi in delničarjem, saj gre za poslovno neutemeljen ukrep, ki bo povzročil izpad prihodkov na vseh segmentih (goriva, trgovsko blago in drugo) in kupce preusmeril h konkurenčnim ponudnikom.

»Če je resnični namen regulatorja in odločevalcev znižanje maloprodajne cene naftnih derivatov za potrošnike, potem je potreben razmislek o znižanju dajatev države, saj so te najvišje v regiji (še posebej v primerjavi s Hrvaško). Hkrati uprava družbe poziva odločevalce k argumentiranemu in s strokovnimi podlagami podkrepljenemu dialogu, s katerim bi vzpostavili vzdržno regulatorno okolje za vse trgovce z naftnimi derivati. Z dialogom želijo doseči odpravo škode za vse trgovce z naftnimi derivati, ki jo povzroča sedanji regulatorni okvir,« so sporočili iz Petrola, kjer se ne strinjajo z nedavno sprejeto regulacijo cen naftnih derivatov na avtocestah.

»SDH meni, da mora uprava Petrola svoje nestrinjanje z ukrepi regulacije komunicirati argumentirano z relevantnimi deležniki, nikakor pa ne z ukrepi, ki škodujejo njihovim strankam, družbi in lastniku. Če bosta uprava in nadzorni svet družbe Petrol izvajala oziroma dopuščala nepotrebne poslovne ukrepe, ki povzročajo škodo družbi Petrol, bo SDH primoran za zaščito interesov delničarjev in preprečitev nastajanja gospodarske škode uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva,« so opozorili v državnem upravljavcu. Državni lastniki imajo v Petrolu tretjinski lastniški delež.

Protestno zapiranje

Petrol je v okviru »optimizacije poslovanja« zaradi ponovne regulacije cen naftnih derivatov na avtocestah včeraj zaprl prva štiri prodajna mesta, in sicer v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu. Zaprta bodo do nadaljnjega, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje, so sporočili iz energetske družbe. Za danes pa so za eno uro napovedali zaprtje vseh prodajnih mest, razen tistih ob avtocestah.

Največ skrbi povzroča zapiranje bencinskih servisov v manjših krajih. Občinski svet občine Kostel je na včerajšnji izredni seji že razpravljal o odločitvi družbe Petrol, da zapre svoj bencinski servis na mejnem prehodu Petrina, ki je sicer edini bencinski servis daleč naokoli. Sprejel je zahtevo, da se nemudoma pristopi k ukrepom za ponovno odprtje servisa, sicer napovedujejo državljansko nepokorščino.

Občine pozivajo k dialogu

Združenje občin Slovenije je na vlado že naslovilo poziv, v katerem opozarja na resne posledice spora med vlado in Petrolom zaradi nove regulacije cen goriv in obe strani pozvalo k dialogu. »Spor najbolj zadeva majhne in oddaljene lokalne skupnosti ter prinaša negativne posledice lokalnim skupnostim,« so poudarili.